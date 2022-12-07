Ликвидировать последствия прорыва специалисты обещали к вечеру 7 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большое количество домов в Большом Камне остались без тепла в начале зимы, 7 декабря. Причиной стал прорыв на тепловых сетях. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава городского округа Рустям Абушаев, который отправился на место событий, чтобы проконтролировать ситуацию. Ремонтные работы уже ведутся.

Остались без отопления жители домов, расположенных по следующим адресам:

Улица Приморского Комсомола, 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15.

Карл Маркса, 2а, 2б, 4б, 10а, 12а, 14а, 16, 18, 20, 21, 21а, 21б, 21г, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 39.

Горького, 3,5,9,4,6,8,10,11,13,15,17,19.

Блюхера, 2, 2а, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

Ленина, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20.

Аллея Труда, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31.

Академика Крылова, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 28.

Маслакова, 1, 1а, 1б, 2 3, 7, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 20, 22.

Макарова, 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8.

Академика Курчатова, 2, 2а, 4, 6, 8, 10.

Русецкого, 3, 5.

Долгова, 3, 5, 6.

Помимо жилых домов без отопления остались школы №2, №3 и №4, а также детские сады «Елочка», «Тополек», Журавушка», «Мишутка», «Золотой ключик», «Ручеек». Коснулись отключения даже Ледового дворца, ТЦ «Центральный» и филиала ДВФУ.

Ликвидировать все неполадки специалисты «Примтеплоэнерго» пообещали уже к вечеру 7 декабря.

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