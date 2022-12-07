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НовостиВладивосток7 декабря 2022 5:57

Владивосток может стать молодежной столицей России

Голосование продлится до 10 декабря
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Победитель станет известен 23 декабря на церемонии премии «Время молодых».

Победитель станет известен 23 декабря на церемонии премии «Время молодых».

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Владивосток оказался на третьем месте в голосовании за звание молодежной столицы России. Поддержали город почти 38 тысяч человек. Продлится конкурс до 10 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии.

Заместитель главы Владивостока Дарья Стегний отметила, что победа в конкурсе не только даст возможность проводить в городе масштабные мероприятия, но и увеличит поток туристов. Повлияют изменения и на молодежные объединения. Они смогут участвовать в специальном грантовом конкурсе.

По данным на 15:00 7 декабря поддержали город в голосовании 37 953 приморцев. Обгоняют дальневосточную столицу Нижний Новгород и Тула. Однако ситуация может резко измениться, ведь поддержать родной город возможно еще в течение нескольких дней. Для этого жителям края необходимо пройти по ссылке, где нужно будет авторизоваться через портал Госуслуг, и выбрать Владивосток.

Помимо лидеров борются за звание «молодежной столицы России» Калининград, Новый Уренгой, Мурманск и Красноярск. Проводится конкурс в 2022 году впервые, но за несколько набрал он набрал большую популярность: отправили заявки около 59 городов. Оценивают их эксперты по разным критериям, в том числе по программе мероприятий на 2023 год, креативности решений и так далее.

Победитель станет известен 23 декабря на церемонии премии «Время молодых» и будет гордо нести свой титул весь 2023 год.

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