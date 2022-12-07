Владивосток может стать молодежной столицей России

Победитель станет известен 23 декабря на церемонии премии «Время молодых». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Владивосток оказался на третьем месте в голосовании за звание молодежной столицы России. Поддержали город почти 38 тысяч человек. Продлится конкурс до 10 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии.

Заместитель главы Владивостока Дарья Стегний отметила, что победа в конкурсе не только даст возможность проводить в городе масштабные мероприятия, но и увеличит поток туристов. Повлияют изменения и на молодежные объединения. Они смогут участвовать в специальном грантовом конкурсе.

По данным на 15:00 7 декабря поддержали город в голосовании 37 953 приморцев. Обгоняют дальневосточную столицу Нижний Новгород и Тула. Однако ситуация может резко измениться, ведь поддержать родной город возможно еще в течение нескольких дней. Для этого жителям края необходимо пройти по ссылке, где нужно будет авторизоваться через портал Госуслуг, и выбрать Владивосток.

Помимо лидеров борются за звание «молодежной столицы России» Калининград, Новый Уренгой, Мурманск и Красноярск. Проводится конкурс в 2022 году впервые, но за несколько набрал он набрал большую популярность: отправили заявки около 59 городов. Оценивают их эксперты по разным критериям, в том числе по программе мероприятий на 2023 год, креативности решений и так далее.

Победитель станет известен 23 декабря на церемонии премии «Время молодых» и будет гордо нести свой титул весь 2023 год.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Создать новогоднее настроение просто. Рассказываем как

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.