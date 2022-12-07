Губернатор Приморского края встретился с министром сельского хозяйства

Не обошли стороной вопрос животноводства. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудил перспективы развития агропромышленного комплекса с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Приморью есть чем годиться, за девять месяцев нынешнего года производство выросло на 123%

Также министр обратил внимание на возможную точку роста в сфере мелиорации. С 2022 года ведется реализация госпрограммы эффективного вовлечения сельхозземель в оборот и развития мелиоративного комплекса. На 2023 год в ее рамках финансированию подлежат 18 проектов Приморья на 59 миллионов рублей.

Не обошли стороной вопрос животноводства. За последние годы в Приморье зарегистрировали несколько случаев особо опасных заболеваний животных, в том числе ящур. С начала 2022 года отметили несколько вспышек АЧС. В связи с этим Дмитрий Патрушев призвал активизировать работу ветеринарной службы.

Стоит отметить, что Приморский край – лидер в стране по объемам добычи водных биоресурсов. Рост в аквакультуре составляет почти 9%, несмотря на то, что вылов в этом году несколько ниже, чем прошлогодний.

Также стороны обсудили вопросы господдержки и реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Глава Минсельхоза обратил внимание на необходимость полного освоения предусмотренных средств, а также своевременного и качественного ввода в эксплуатацию социальных и инфраструктурных объектов на селе.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Создать новогоднее настроение просто. Рассказываем как

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.