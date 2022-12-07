Эпичный кульбит джипа в Приморье попал на видео

Джип на мгновение завис на крыше другой машины. Фото: из соцсетей

Жесткая авария произошла на новом мосту в Фокино 7 декабря. Момент, когда черный джип врезается в едущий навстречу автомобиль, засняли камеры на заправке. Видео начало распространяться в соцсетях. Подробнее – в материале «КП – Владивосток»

На жутких кадрах видно, что черный джип сначала врезался боком в едущую рядом машину, а затем на высокой скорости вылетел со своей стороны прямо на встречную. Его движение затормозил другой автомобиль. Джип въехал в чужой кузов и на мгновение завис на крыше другой машины. К счастью, сила притяжения вернула авто на землю, правда, боком.

На этом видео обрывается. Не ясно, есть ли пострадавшие.

В комментариях жители пишут, что в этой ДТП нет ничего неожиданного:

– Там теперь несутся, как угорелые. Да еще и разметку не умеют читать! Это будет самое аварийное место.

– Срочно нужны светофоры. Люди переходят дорогу не глядя, а машины несутся сломя голову. Без светофоров будут жертвы…

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