Приморские рыбаки повстречали наглого енота

Вот так выглядит милый воришка. Фото: принтскрин видео.

В Приморье рыбаки повстречали необычного гостя. Они думали, что милый енот пришел на запах лакомства, но история оказалась куда сложнее. Животному зачем-то понадобился их бур. Видео начало распространяться в социальных сетях. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Два рыбака и енот. Звучит, как начало басни, но на самом деле это случай, который произошел 7 декабря на реке Суйфун. Жители Приморья поехали на рыбалку, но во время ловли рыбы к ним вышел удивительный зверек. Енот опасливо погодил рядом. Мужчины бросили ему рыбу, но того еда вовсе не интересовала. Вместо этого животное прошагало к буру и попыталось его утащить. Только он не учел размеры ледоруба и то, что рыбаки свою собственность отдавать не хотят.

После этого мужчины растеряли свою доброжелательность и прогнали енота. Разочарованный поражением зверь, поскальзываясь на льду, побежал обратно в лес. Без рыбы и уж тем более бура.

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