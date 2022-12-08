Работать будут не только автолавки, но и крупные базары. Фото: Иван Макеев

Торговля новогодними елками во Владивостоке начнется 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

По данным ведомства, приобрести главный символ праздника в уходящем 2022 году можно будет уже на следующей неделе. Елочные базары начнут свою работу на 17 площадках в разных районах Владивостока.

Работать будут не только автолавки, но и крупные базары. Там же кроме зеленых красавиц можно будет купить и все сопутствующие товары – игрушки, украшения, гирлянды и так далее. Все торговые точки будут оформлены в едином стиле – иметь ограждение из деревянных реек, праздничный баннер, а также типовые модули для размещения деревьев.

Чтобы выявить незаконных торговцев, мэрия и полиция будут проводить рейды. Тем, кто нарушит законодательство, придется отдать елки и заплатить штрафы.

Администрация Владивостока рассказала, что до 31 декабря елку можно будет купить по следующим адресам:

Верхнепортовая, 68 (елочный базар и автолавка);

Воронежская, 1 (автолавка);

Жигура, 48 (елочный базар);

Проспект Красного Знамени, 90 (елочный базар);

Проспект Красного Знамени, 114 (елочный базар);

Лермонтова, 75 (автолавка);

Светланская, 177 (автолавка);

Тухачевского, 52 (елочный базар);

Фадеева, 12б (автолавка);

Шилкинская, 21 (автолавка);

Пшеницына, 22 (автолавка);

Аллилуева, 6 (автолавка);

Луговая, 58 (автолавка);

Океанский проспект, 41 (автолавка);

Руднева, 1б (автолавка);

Руднева, 13в, стр. 3 (автолавка);

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