Льготную программу ждут изменения в 2023 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморье медицинские работники, переболевшие коронавирусной инфекцией, отдохнут в любых санаториях абсолютно. Получить путевку они смогут уже с января 2023 года, а выбрать учреждение и даты заезда – самостоятельно, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Мера поддержки действует в Приморье уже почти три года. Предоставляется она в виде путевки или социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом. Направлена льгота на тех сотрудников медучреждений, кто переболел ковидом во время работы. Однако в 2023 году программу ждут новшества:

– Ранее медицинским работникам однократно предоставлялась путевка без самостоятельного выбора санатория и даты заезда. С января 2023 года, при получении права на санаторно-курортное лечение, они смогут этот выбор делать самостоятельно, – рассказали в ведомстве.

Кроме того, те сотрудники, подавшие заявление на путевку в санаторий до 1 января 2023 года, но не успевшие оздоровиться, так же могут сделать выбор между лечением и социальной выплатой.

Изменения в 2023 году коснутся и порядка предоставления выплаты. Медикам больше не нужен сертификат подтверждения, а все данные будут внесены в специальный реестр. Сотрудники будут получать выписку из реестра, но при этом сама выплата по-прежнему будет перечисляться непосредственно в санаторно-курортную организацию, оказавшую услугу.

Проконсультироваться по вопросам получения меры поддержки можно по телефону: 8-800-30-22-145.

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