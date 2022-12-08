Военный комиссариат Приморья отправил в войска ВВО и на ТОФ более 800 человек

Новобранцы. Фото: ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Более половины приморцев в рамках осеннего призыва отправились для прохождения военной службы в войска Восточного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Перед тем, как отправиться на службы, новобранцы прошли медицинскую комиссию, получили военную форму и военный билет, а также несессер – полевой набор со средствами для личной гигиены. Кроме этого, призывникам сделали и банковские карты, куда они будут получать денежное довольствие.

В пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту сообщили, что осенью 2022 года из Приморья направлены в воинские части более 1500 новобранцев. Более 800 из них будут проходить службу в войсках Восточного военного округа и на Тихоокеанском флоте.

Военный комиссар Приморского края полковник Николай Тригубко уделил особое внимание и тому факту, что новобранцев на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения Специальной военной операции отправлять не будут.

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