В Приморье сократилась численность населения почти на 20 тысяч человек

Из других регионов России в край приехало больше 12 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По статистике Приморскстата, численность населения в регионе с начала 2022 года уменьшилась на 17 471 человека. В целом на территории Приморского края проживают 1 860 429 человек.

С января по сентябрь нынешнего года в Приморье родились 12 200 детей. Количество умерших превышает рождаемость – 21 378 человек, то есть 15,4 смертей на 1000 человек населения.

Что касается миграции, в край из других регионов страны прибыло 12 541 человек, и это на 4,1% меньше, чем за 2021 год. 6009 – столько иностранцев переехало в Приморье на постоянное место жительства.

За январь – сентябрь 2022 года регистрацию на территории края сменили 30 569 приморцев, причем 13 783 из них сменили постоянную регистрацию по месту жительства.

Напомним, правительство продлило программу «Дальневосточная ипотека» до 2030 года. Только за ближайшие три года на программу потратят 70 млрд бюджетных рублей. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Новогодняя радость в посылке. Делимся секретом, как удивить близких.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.