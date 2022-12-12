Владивостокцам предлагают решить, каким будет озеро на Сафонова

Озеро на Сафонова во Владивостоке. Фото: Администрация Владивостока

Жителей Владивостока приглашают обсудить развитие территории озера на Сафонова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток». Встреча с жителями приморской столицы пройдет 13 декабря в 19 часов вечера в школе №25, что на Никифорова, 41а

Территория, о которой идет речь, – природное пространство, в центре которого небольшое искусственно-созданное озеро. Появилось оно в начале XX века, тогда при разработке карьера грунтовые воды вышли и образовали новый водоем. Сегодня там буквально кипит жизнь: в озере водится рыба, на берегу – красноухие черепахи, которые прижились тут после того, как стали не нужны своим хозяевам.

Однако зачастую люди используют территорию не по назначению: местные моют здесь машины, паркуют транспорт, и это при условии, что здесь много зеленых насаждений и прогулочных дорожек, которые пользуются популярностью.

В администрации Владивостока сообщили, что по итогам голосования место вошло в список территорий, чье благоустройство в приоритете, и оказалось на третьей позиции с 7706 голосами. Приводить в порядок озеро на Сафонова начнут уже в 2023 году. Главные «заказчики» - горожане, которые могут высказать свои пожелания по поводу того, какой бы они хотели видеть эту территорию.

– Все рациональные предложения будут учтены. По итогу проектного семинара архитекторы разработают дизайн-проект благоустройства территории, – сообщили в Дирекции общественных пространств Владивостока.

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