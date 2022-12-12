Из-за гололеда машина в Приморье улетела с косогора к морю

Фото: https://t.me/dpscontrolprim.

Серьезная авария произошла на трассе Владивосток – Находка. Около базы отдыха в районе Фокино автомобиль слетел с дороги к морю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным очевидцев, ДТП случилось со стороны Фокино. Автомобиль марки Honda двигался в сторону Находки. В районе бывшей закусочной «Якорь», где теперь находится местный минимаркет, прямо на трассе образовалась ледяная лужа. Откуда вода льется на дорогу – пока неизвестно. Но именно эта наледь и, возможно, превышение скоростного режима, стали причиной страшной аварии.

Та самая наледь на трассе. https://t.me/dpscontrolprim.

Водитель авто, судя по всему, в самый последний момент не справился с управлением транспорта, автомобиль закрутило, и он вылетел с косогора к морю. По характеру повреждений машины не исключено, что в процессе автомобиль мог перевернуться – крыша сильно замята.

О пострадавших информация пока отсутствует. «Комсомольская правда – Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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