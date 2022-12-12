Авторы проекта «Семь чудес Дальнего Востока» из Приморья рассказали о хребте Кодар в честь дня гор

Самая высокая точка хребта превышает 3 километра. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Приморские артисты, члены команды «Семь чудес Дальнего Востока» во главе с Лялей Алексаковой поделились с редакцией уникальным материалом, посвященным горам Забайкалья, хребту Кодар. Проект призван знакомить дальневосточником с уникальными природными местами ДФО. Живописные кадры предоставил бессменный фотограф проекта Андрей Михайлов. Команда побывала здесь в мае, однако рекомендует туристам приезжать в июле: у них будет возможность переночевать в палатке на реке Чара.

Лидер проекта Ляля Алексакова. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

В Забайкалье между бассейнами рек Амур и Лена протянулась обширная горная система. Открывшие эту землю казаки в 17 веке, пораженные величием пейзажа, дали ей название Становой хребет, что означает главный. Примечательно, что эвенки, аборигены этих мест, называли его «позвоночник Земли». В состав Станового хребта входит и национальный парк «Кодар». Протяженность одноименного хребта в сумме составляет более 200 километров.

На горы Кодара лучше приезжать в июле. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Аранжировщик Миша Комаров – участник проекта «Семь чудес Дальнего Востока» – поделился своими впечатлениями:

– Когда я увидел эту потрясающую природу, от которой захватывает дух, то сразу понял, что именно что-то подобное представлял для обложки к своей песне «Я вернусь», ведь величие и сила природы наполняет вдохновением.

Одной из главных исторических достопримечательностей является мраморное ущелье –лагерь ГУЛАГ – самый засекреченный лагерь СССР по добыче урана. В глубине ущелья можно полюбоваться ледником Нины Азаровой, который входит в состав памятника природы. А основной целью для туристов занимающиеся альпинизмом, является самая высокая точка — пик БАМ (более 3 километров).

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала о проекте «Семь чудес Дальнего Востока» в отдельном материале. Суть его в том, чтобы показать уникальных животных, природные достояния и уникальные места 11 регионов Дальнего Востока.

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