Остановка теперь запрещена: во Владивостоке на Ладыгина запретят парковку

Ладыгина – сложный участок. Фото: Администрация Владивостока

Совсем скоро схему организации дорожного движения на улице Ладыгина во Владивостоке ждут изменения. Местные жители попросили ограничить парковку машин. И администрация откликнулась на просьбы. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Ладыгина – сложный участок, поэтому специалисты управления дорог администрации решили провести внеплановый мониторинг дорожной ситуации после многочисленных обращений жителей.

– На подъеме в районе Ладыгина, 9/1 будут установлены новые дорожные знаки, запрещающие парковку вдоль обочины на этом участке, – рассказали специалисты.

Помимо знаков «Остановка запрещена» здесь смонтируют таблички дополнительной информации «Работает эвакуатор» и «Зона действия». Появятся все знаки в ближайшее время.

Администрация призывает автомобилистов быть внимательнее и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

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