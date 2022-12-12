Остановка теперь запрещена: во Владивостоке на Ладыгина запретят парковку

Ладыгина – сложный участок.
Фото: Администрация Владивостока
Совсем скоро схему организации дорожного движения на улице Ладыгина во Владивостоке ждут изменения. Местные жители попросили ограничить парковку машин. И администрация откликнулась на просьбы. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».
Ладыгина – сложный участок, поэтому специалисты управления дорог администрации решили провести внеплановый мониторинг дорожной ситуации после многочисленных обращений жителей.
– На подъеме в районе Ладыгина, 9/1 будут установлены новые дорожные знаки, запрещающие парковку вдоль обочины на этом участке, – рассказали специалисты.
Помимо знаков «Остановка запрещена» здесь смонтируют таблички дополнительной информации «Работает эвакуатор» и «Зона действия». Появятся все знаки в ближайшее время.
Администрация призывает автомобилистов быть внимательнее и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.
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