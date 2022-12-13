«Марк был хороший»: юноша во Владивостоке врезался в опорную стену в центре города

ДТП случилось на Светланской. Фото: УМВД России по Приморскому краю

ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии на Светланской во Владивостоке. В районе дома 83 мужчина на Toyota Mark II врезался в опорную стену, не справившись с управлением. Привести к ДТП мог и снегопад, прошедший в городе накануне, в ночь на 13 декабря. Подробности привели в пресс-службе УМВД РФ по Приморью.

Получив сообщение, на место аварии прибыли полицейские и бригада скорой. 22-летний водитель ехал со стороны улицы Алеутской в направлении площади Луговой. Молодой человек в какой-то момент потерял управление. Причины еще устанавливают компетентные органы.

В результате аварии водитель и три пассажира иномарки получили травмы различной степени тяжести. С места ДТП их доставили во Владивостокскую клиническую больницу. Стаж водителя – 6 месяцев, ранее его не привлекали за нарушение ПДД. Водителю грозит административное наказание, какое – решит суд после выяснения всех обстоятельств.

Напомним, ранее в одном из городов Приморья машина улетела с косогора в море. Это произошло из-за гололеда на трассе.

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