Школьники из Владивостока на уроках добра узнали о гуманном отношении к животным

Уроки для школьников также провели сотрудники фондов «Друг Рич» и «Умка». Фото: Администрация Владивостока

В пяти районах Владивостока в рамках проекта «Животные города_В» состоялись открытые встречи для школьников по защите и охране животных. Мероприятия проходили три дня подряд – 10, 11 и 12 декабря, а посетить их могли все желающие, а не только ученики. Занятия провели профессиональные кинологи клуба «Фаворит», сотрудники фондов «Друг Рич», «Умка» и представители городского управления образования. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Уроки проходили сразу в нескольких общеобразовательных учреждениях приморской столицы – школах № 2, 7, 13, 38 и 62. Гости в подробностях узнали о деятельности волонтеров и фондов, о важности гуманного отношения к животным и о том, как помочь тем четырехлапым, у которых еще нет дома. Также кинологи продемонстрировали отработку собаками различных команд.

Ребята с удовольствием погладили собак. Фото: Администрация Владивостока

Как рассказала помощник главы Владивостока Яна Красицкая, мэрия ведет активную воспитательную работу с детьми разных возрастов, а главная цель – научить молодежь уважать животных.

– Для того, чтобы уроки были не только полезными, но и интересными, мы стараемся обеспечить на мероприятиях присутствие самих животных. Такой формат помогает вызвать дополнительный интерес у ребят.

На одном из уроков наградили ученика 62-й школы Артема Литвишенко, который спасает бездомных животных, помогает с их лечением и стерилизацией. Мальчика похвалили за его работу и вручили ему благодарность главы города Константина Шестакова.

В пресс-службе мэрии добавили, что в этом году зоозащитники при поддержке администрации провели больше 100 уроков добра для трех тысяч учеников школ и колледжей.

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