Чтобы узнать время отправления – необходимо обратиться в кассу морского вокзала. Фото: Администрация Владивостока

В среду, 14 декабря, во Владивостоке начнет курсировать судно на воздушной подушке. «Влад-регул» будет ходить на острова Попова и Рейнеке, сообщает «КП» со ссылкой на городскую администрацию.

Как рассказали в управлении транспорта, расписание маршрута изменится на зимний период. Так, с острова Русский (бухта Боярина) на остров Попова будет осуществляться ежедневно по два рейса – в 9:30 и в 15:30.

С Попова до Рейнеке на рейс можно будет попасть в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. Чтобы узнать время отправления – необходимо обратиться в кассу морского вокзала по телефону +7-914-673-37-87.

К слову, добраться до бухты Боярина на острове Русский можно на общественном транспорте. В мэрии запустили новый автобусный маршрут № 29б «Океанский проспект – Бухта Боярина – Океанский проспект» (остановка в районе Океанского проспекта, 12).

Отправление автобуса в 08:00 и в 14:00 из центра Владивостока с остановки «Океанский проспект» до Русского(бухта Боярина) и в обратном направлении.

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