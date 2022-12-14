Специалисты из Приморья обнаружили в говяжьем мясе из Барнаула опасные бактерии

Исследования проводила Приморская межобластная ветеринарная лаборатория. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты ФГБУ «Приморская МВЛ» исследовали пробы замороженной говядины от производителя из Барнаула. Результаты оказались не утешительны – в продукте оказались опасные бактерии. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

С просьбой проверить мясо обратился владелец продукции. Эксперты взяли пробы от тазобедренного отруба весом более 2,5 тонны. В замороженной говядине обнаружили бактерии кишечной палочки, также оказалось, что в ней в девять раз превышен уровень бактериальной обсемененности.

Как рассказали специалисты лаборатории, инфекционные микроорганизмы могли попасть на мясо во время забоя скота. Чаще всего кишечная палочка находится в говядине и фарше, сырах и молочных продуктах, а повышенная бактериальная обсемененность указывает на испорченность.

Наличие бактерий кишечной палочки говорит о том, что во время изготовления или перевозки были нарушены технологические правила сроков и температурного режима хранения, а также о несоблюдении санитарных норм на предприятии.

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