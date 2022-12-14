Защита от мошенников, совместные уведомления, контроль подписок и другие функции СберБанк Онлайн, о которых вы могли не знать

Полезные функции делают жизнь спокойнее и удобнее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мобильное приложение «СберБанк Онлайн» – не только удобный электронный кошелек, где можно следить за поступлением денежных средств, распределять их по счетам, открыть вклад, новую карту или взять кредит. Приложение также поможет защитить себя и своих близких от мошенников, вести бюджет и анализировать расходы, предупредить о новых зачислениях за ЖКУ и многое другое. Разбираемся в неочевидных функциях СберБанк Онлайн.

Защита себя и близких от мошенников

Подключив сервис «Проверка входящих звонков», Сбер предупредит вас, если звонок небезопасный. Банк использует информацию о номерах мошенников, предоставленную службой безопасности, и маркирует такие вызовы. При звонке с одного из таких номеров на экране вы увидите предупреждение о звонке мошенников.

Активировать опцию можно в приложении «Профиль» – «Настройки» – «Безопасности» – «Проверка входящих звонков».

А сервис «Проверка операций близкого» поможет защитить родных от риска перевода денег мошенникам. При подключении опции онлайн-переводы клиента будут попадать на дополнительную проверку помощнику. Если помощник сочтет операцию подозрительной, он связывается с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует ее исполнение. Таким помощником может стать любой близкий клиенту человек: ребенок, взрослый внук или внучка, родственник или даже друг.

Услуга является надежной защитой в ситуации, когда клиент переводит мошенникам деньги под психологическим давлением. Подобные случаи можно было бы предотвратить, если бы кто-то из близких мог отклонить перевод.

Активировать опцию можно в приложении «Профиль» – «Настройки» – «Безопасности» – «Проверка входящих звонков».

Совместные уведомления

Суть сервиса «Совместные уведомления» в возможности делиться информацией о расходах и доходах по карте с близким человеком, например, супругом или супругой, ребенком или пожилым родственником.

После подключения услуги на смартфон выбранного вами человека будут приходить уведомления с информацией о ваших транзакциях: времени, месте, сумме операций, а также балансу по карте. Это поможет лучше спланировать бюджет, защититься от импульсивных трат, сразу же отреагировать на подозрительное списание у близких людей или оперативно пополнить карту, как только на ней закончатся средства.

Активировать опцию можно в приложении «Профиль» – «Настройки» – «Уведомления» – «Совместные уведомления».

Подписки под контролем

Пользователям Android-устройств начиная с версии 14.4 доступен новый сервис. С его помощью можно проверить, куда привязаны ваши счета и карты, увидеть, за какие подписки списывают деньги. Например, на музыку, книги или онлайн-кинотеатры. При необходимости можно запретить конкретное списание, если оно происходит со СберКарты. В разделе также отражаются разовые покупки в интернете, например, при заказе на маркетплейсах или в сервисах доставки еды.

Проверить списания можно в приложении «Кошелек» – «Все счета и карты» – «Куда привязаны ваши счета и карты», либо выбрать интересующую карту, зайти в «Настройки» – «Куда привязаны ваши счета и карты».

Электронные квитанции

Умные уведомления от Сбера напомнят о новых счетах за жилищно-коммунальные услуги. Бесплатный сервис PUSH– или СМС-уведомлений доступен всем, кто хоть раз оплачивать ЖКУ в СберБанк Онлайн. При подключении услуги банк будет регулярно проверять, есть ли у вас неоплаченные счета, и оперативно направит уведомление о начислении. Чтобы оплатить квитанцию, достаточно перейти в мобильное приложение. Так вы точно не забудете про очередную квитанцию.

А чтобы полностью упростить жизнь – подключите сервис «Автоплатеж». Тогда в назначенное вами время с карты спишется установленная вами же сумма в счет оператора коммунальных услуг.

Подключить уведомления можно в приложении «Платежи» – «Мои операции». Необходимо кликнуть на колокольчик напротив лицевого счета оператора.

– Приложение СберБанк Онлайн – уже давно больше, чем банковское приложение. Кроме анализа своих расходов и доходов, вы, например, можете изучить полезные информационные каналы в разделе «Диалоги». Там вы найдете экосоветы, узнаете интересные факты про образование, здоровье и кибербезопасности. В СберБанк Онлайн также можно ознакомиться с сервисами компаний-партнеров банка и получить приятные бонусы в виде скидок и специальных предложений. А семейство голосовых помощников «Салют» может переводить деньги и пополнять собственные счета по голосовой команде, – прокомментировал Андрей Черкашин, председатель Дальневосточного Сбербанка.

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