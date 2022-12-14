Воспользоваться площадкой смогут любые компании. Фото: Иван МАКЕЕВ

Склад временного хранения автотехники мощностью около 1100 автомобилей намерен построить Владивостокский автомобильный терминал (ВАТ), сообщили «КП» в пресс-службе ВМТП. Объект планируется ввести в эксплуатацию уже в 2023 году, пока компания (из структуры транспортной группы Fesco) готовит под него площадку.

Здесь будут хранить технику, поступающую во Владивостокский автомобильный терминал. Как уточнили в порту, воспользоваться площадкой смогут любые компании. Объем инвестиций в проект не уточняется.

Как ранее предполагал новостной портал VL.ru, участок под склад оборудуют в районе ТЦ «Ярмарка на Крыгина». Данную информацию «КП» подтвердили на предприятии. Недавно в этой части Эгершельда началась отсыпка земли.

ВАТ находится на территории Владивостокского морского торгового порта. Предприятие занимается перевалкой автомобилей, спецтехники, автозапчастей и других грузов. В том числе оно осуществляет доставку от склада до получателя.

На сайте Fesco указано, что в крытых помещениях ВАТ может расположиться 2 тысячи машиномест, открытая площадка вмещает 650 автомобилей.

Отметим, что в октябре начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин указал на увеличение объема ввозимых авто через ДФО. По его словам, всего за девять месяцев 2022 количество импортных машин выросло до 120 тысяч единиц. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

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