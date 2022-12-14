Житель Владивостока скончался на ледяной дороге на глазах у прохожих

Трагедия произошла на проспекте 100-летия. Фото: Telegram-канал @svodka25.

На проспекте 100-летия во Владивостоке минувшим вечером произошла трагедия. По словам очевидцев, местный житель поскользнулся и умер. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали приморцы в социальных сетях. Как они поделились, мужчина шел по улице в плохом состоянии (что под этим подразумевается, никто не уточнил), поскользнулся и погиб. В комментариях люди решили, что погиб он из-за падения и пожаловались на нечищеные дороги. «Комсомолка» попыталась разобраться в ситуации.

Как рассказал редакции источник, по предварительной информации, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. В какой-то момент ему стало плохо, из-за чего он оперся о машину, но не удержал равновесие и упал. Предположительно, приморец умер из-за передозировки, но настоящую причину смерти покажет вскрытие.

«Комсомолка» обратилась в пресс-службу Следственного комитета за подробностями.

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