Тематическая иллюстрация. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь на субботу под влиянием гребня антициклона температурная понизится до -20…-27 °C, в горных районах наступит крепкий мороз -29…-35 °C, на побережье -14…-19 °C. Днем с запада приблизится тропосферная ложбина, атмосферное давление у поверхности земли начнет падать. Небо наводнит облачность, осадков не ожидается. Температура составит -8…-15 °C, на северо-востоке -16…-20 °C.

В воскресенье в регионе местами пройдет небольшой снег из-за смещения тропосферной ложбины. Такой маневр принесет дополнительная порцию холода, температурный фон понизится на 1-3 градуса.

Во Владивостоке в эти выходные существенных осадков не ожидается. В ночь на субботу температура -14…-17 °C, днем при переменной облачности и свежем северо-западном ветре -10…-13 °C.

В воскресенье облаков станет больше, усилится северо-западный ветер, станет еще холоднее. Ночью -16…-18 °C, днем -12…-15 °C.

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