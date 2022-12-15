Более полумиллиона москвичей узнали о природе и истории Приморья в «Дальневосточном экспрессе»

Состоит поезд из десяти вагонов. Фото: Дни регионов Дальнего Востока в Москве.
Брендированный поезд «Дальневосточный экспресс» запустили в московском метро месяц назад. За это время около 600 тысяч пассажиров познакомились с природой, достопримечательностями и историей округа. Курсировать по Арбатско-Покровской линии он будет до конца апреля 2023 года. Состав включает десять вагонов.
В первом вагоне под названием «Дальний Восток – место для жизни» москвичи узнают о том, как модернизируют города ДФО, создают новые рабочие места и образовательные проекты, а также о социальных и демографических программах: «Дальневосточная ипотека», «Дальневосточный квартал», «Гектар».
Второй вагон – «Дальний Восток – простор для путешествий» поможет столичным пассажирам составить маршрут для путешествий по восточным регионам России, а третий – расскажет, благодаря чему ДФО демонстрирует хорошие темпы развития. Следующие посвящены каждому из 11 регионов.
Одни вагоны рассказывают о Дальнем Востоке, другие - о его регионах. Фото: Дни регионов Дальнего Востока в Москве.
В последнем вагоне – «Дальний Восток – место для инвестиций» размещена информация о возможностях и преференциальных режимах, которые созданы для развития различных бизнес-проектов.
Главной особенностью поезда стал девятый вагон, посвященный 150-летию со дня рождения известного исследователя Дальнего Востока, географа, автора приключенческих книг об уссурийском охотнике Дерсу Узала Владимира Арсеньева.
«Дальневосточный экспресс» будет работать в течение полугода, планируется, что познакомиться с природой и особенностями ДФО смогут более двух миллионов пассажиров.
По плану про Дальний Восток благодаря поезду смогут узнать более двух миллионов пассажиров. Фото: Дни регионов Дальнего Востока в Москве.
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