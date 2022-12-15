За три недели во Владивостоке зафиксировали больше двух тысяч нарушений правил платной парковки

В городе установили девять платных парковок. Фото: Администрация Владивостока

Прошло почти три недели с тех пор, как во Владивостоке заработал платные парковки. Административные комиссии начали выписывать штрафы, ведь в городе зафиксировали уже 2603 нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Девять платных парковок – две закрытые на Светланской, 22, Уткинской, 15 и семь участков улично-дорожной сети – заработали с 25 ноября. В зонах курсируют паркрайты – система, которые дважды фиксирует припаркованный автомобиль и сверяет данные об оплате, а нарушения направляет в административные комиссии города.

Штраф за неоплату парковки выше ее стоимости и начинается от 1500 рублей. Размер санкции за повторное нарушение в два раза больше – три тысячи рублей, а для юридических лиц от пяти до десяти тысяч рублей. Общая сумма нарушений уже составила около четырех миллионов рублей, все деньги поступают в городской бюджет.

Автолюбителям напомнили правила платных парковок: оставив свою машину в ее зоне на улично-дорожной сети, нужно оплатить необходимое время стоянки в течение первых 15 минут. Заплатить можно четырьмя способами: через ближайший паркомат, приложение «Цифровое Приморье», сайт primorsky.online или смс. Если времени не хватило, его можно продлить.

Существует четыре способа оплаты парковок. Фото: Администрация Владивостока

Стоит платная парковка от 35 до 100 рублей в час, подробности можно узнать на сайте и в приложении «Цифровое Приморье», в разделе «Парковки Владивостока» нужную зону.

В зонах закрытого типа действует постоплата, то есть при въезде надо взять талон, при выезде заплатить. Для парковки на шесть и более часов действует фиксированные тариф – 250 рублей.

Кстати, с 26 декабря в приморской столице запустят еще 22 платные парковки на улично-дорожной сети.

В мэрии напомнили, что платные зоны парковки ввели во Владивостоке для того, чтобы сократить потоки автомобилей и повысить скорость движения в центре, популяризовать общественный транспорт, а также для того, чтобы гости города, прибывшие сюда по личным делам, могли ненадолго оставить свои машины.

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