Тигр выкрал сторожевую собаку. Фото: соцсети

Около приморского поселка Дунай, на территории у мыса Сысоева, тигр загрыз домашнюю собаку, сидящую на цепи. Видео об этом распространилось в социальных сетях.

– Специалисты выехали на место, – сообщили в приморском охотнадзоре.

По предварительной информации, все произошло вечером накануне, в ночь на 16 декабря. Среди жителей пострадавших нет. На видео тигр бродит по заснеженной улице, неустановленный человек снимает происходящее на камеру смартфона.

Местные жители рассказали «КП», что это людная территория: там расположены филиалы Росморпорта, базы отдыха, хотя раньше земли действительно были дикими. Предполагается, что тигр вышел к людям из-за мора среди кабанов – пищи для хищника не хватает. В охотнадзоре других уточнений пока дать не готовы. Директор Дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в разговоре с «КП» выдвинул еще одну версию: вероятно, хищник охотился на бродячих собак, которых много в этой местности, из-за чего оказался вблизи жилых домов.

ОБНОВЛЕНИЕ.

Тигра запечатлели на видео в бухте Пресная у поселка Дунай в минувшее утро пятницы, 16 декабря. Информация об этом уточняется. Пока неясно, разные ли тигры на кадрах.

Напомним, приморцы часто встречают полосатых у населенных пунктов. Ранее хищника заметили в Шкотовском районе.

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