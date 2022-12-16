Школы Владивостока создали комфортные пространства для обучения и отдыха учеников

Гранты планируют выдавать и в следующем году. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Во Владивостоке школы № 6, 17, 18, 65 и гимназия № 1, получившие в 2022 году гранты администрации на организацию учебных пространств, представили свои готовые проекты. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Один из самых ярких проектов появился в школе № 6, а его главная идея заключается в создании особенного пространства, где каждый сможет гордиться словом. В глаза сразу бросаются удобные кресла-коконы, в которых школьники могут расслабиться за чтением. Можно выбрать цифровую книгу, для этого необходимо отсканировать QR-код, или взять печатную со стеллажа. А для любителей логических и речевых задач здесь есть лингвистические игры, например, «Доска правды».

В удобных креслах коконах можно расслабиться на перемене. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

– На «Доске правды» мы размещаем разные ситуации, которые предстоит решить ученикам. Школьникам необходимо ответить на них достойно, самим оценить речевое поведение, услышать комментарии учителя и одноклассников. Воспитание ценностного отношения к речи позволит сформировать психологически здоровое сознание учащихся, – поделилась инициатор проекта учитель русского языка Елена Некрасова.

Доска правды поможет справиться с речевой агрессией. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Не менее интересный проект реализовали в школе № 65. С начала нового учебного года на этаже начальных классов появилась интерактивная доска для подвижных игр, а также электронная книга, а в другом блоке – столики и книжный шкаф.

В школе № 17 активно развивают музейное пространство. В одной из аудиторий на втором этаже поставили мебель для занятий, купили интерактивные планшеты, а на стенах теперь красуются стенды с цитатами значимых личностей нашей истории.

Школьники в любой момент могут взять книгу. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

В гимназии № 1 организовали клубный блок: установили модульную мебель и большой телевизор. Здесь ребята смогут играть в квиз, организовывать кинопоказы и многое другое.

Как поделился первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко, в следующем году продолжится практика по вручению школам грантов для создания учебных пространств. Реализованные проекты должны удовлетворить потребности ребят не только в образовании, но и в досуге.

Школьники могут не только отдыхать с комфортом, но и учиться. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

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