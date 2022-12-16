Поликлиники Приморья перешли на шестидневный режим работы из-за активности инфекций

Иллюстрация из архива.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Приморские поликлиники перешли на шестидневный режим работы из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
При первых симптомах острых респираторных вирусов нужно обратиться к врачу – и теперь можно не ждать понедельника. Поликлиники будут работать в рабочие дни с 8 до 20 часов, в субботу прийти к специалисту можно с 9 до 15 часов. Медики напомнили, что не стоит заниматься самолечением и тем более использовать антибиотики без назначения врача.
– Следует помнить, что антибиотики на вирусы не действуют, – отметил главный внештатный специалист Минздрава России Роман Козлов.
За минувшие сутки коронавирусом заразились еще 63 человека. В Приморье более чем на 50% превышен порог по респираторным заболеваниям. Количество пациентов в поликлиниках выросло втрое, заявили в региональном минздраве.
Напомним, с хронологией борьбы с коронавирусом в России можно ознакомиться в теме «КП».
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Отправь подарки родным в один клик
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)
И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.