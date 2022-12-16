Студенты приморского колледжа отправили на фронт сладкие подарки

Студенты-кондитеры делали сладости со всей душой. Фото: ЦУР, ВКонтакте.

Студенты-кондитеры из Приморья решили поддержать военных, которые не смогут отпраздновать этот Новый год дома. Специально для них они приготовили сладкие подарки, которые скоро отправятся в зону СВО. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Имбирные пряники, приготовленные с любовью, поражают разнообразием форм: здесь и елки, и снеговики, и другие новогодние символы.

– Мы кропотливо делали эти пряники, старались, подбирали ингредиенты. Они из имбирного теста с медом – продукты абсолютно натуральные и очень вкусные. Украшали и упаковывали также сами. Надеемся, что наши пряники очень понравятся бойцам и подарят им хорошее настроение, – рассказала студентка Эвелина.

Помимо этого, к сладостям ребята приложили самодельные открытки с поздравлениями и слова благодарности. Студенты поделились, что им приятно было делать такой подарок. Ведь они знают, что на фронте военным нужна поддержка и теплые воспоминания о доме. А значит, их посылка порадует их.

Исполняющий обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе Алла Подоба добавила, что в краевом Министерстве профобразования предложили поздравить военных с Новым годом, и коллектив колледжа также приготовил к отправке теплые вещи.

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