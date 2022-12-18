Первыми, кто увидел кинопремьеру фильма «Мира» стали жители Владивостока

Страна увидит фильм уже 22 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фильм-катастрофу «Мира» во Владивостоке сняли еще в 2021 году. Совсем скоро картина выйдет на большие экраны по всей стране. Однако первыми оценить кино смогли жители приморской столицы. Кинопремьера прошла в кинотеатре «Океан».

Кинолента повествует о 15-летней Лере Арабовой, жительнице Владивостока. Отец девочки уже много лет работает на орбитальной космической станции «Мира» и давно потерял контакт с дочерью, превратившись лишь в голос в телефоне. Апокалипсис внесет свои коррективы в отношения семьи – через телефон папа Леры сможет помогать ей во время попыток выжить.

Отметим, что остальные желающие взглянуть на эту трогательную историю смогут сделать это уже 22 декабря.

Отметим, Владивосток уже не первый раз становится огромной съемочной площадкой. Например в 2018 году на экранах столицы Приморья вышла драма «про пацанов» из провинции – «На районе» (16+), в которой одну из главных ролей исполнил широко известный в России актер Данила Козловский.

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