Почти 800 самовольно установленных гаражей и павильонов убрали с улиц Владивостока

Город становится чище. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Во Владивостоке продолжают сносить незаконные гаражи и павильоны. Бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» убрали в 2022 году 767 незаконных объектов. Под снос идут металлические гаражи, будки охраны, торговые павильоны, рекламные и другие конструкции.

На прошлой неделе служба демонтировала самовольно установленные строения по адресам Металлургическая, 52 и Саратовская,13. После демонтажа остаются горы мусора, которые хранились рядом с гаражами, а также внутри них. Все это тоже убирают сотрудники предприятия.

– Зачастую в гаражах, которые мы сносим, хранится хлам – старые покрышки, мебель, доски. То, что представляет ценность, отправляется вместе с гаражом на площадку временного хранения, все остальное вывозится на мусорный полигон, – рассказали специалисты муниципальной службы.

Владельцы гаражей могут самостоятельно убрать их, пока это не сделали бригады «Содержания городских территорий». Забрать свое имущество приморцы смогут только тогда, когда подтвердят факт собственности и оплатят работы по демонтажу, перевозке и хранению объектов, а также штрафы за незаконное их размещение.

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