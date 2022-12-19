На стройке в Приморье скончался иностранный рабочий, сорвавшийся с высоты

Трагедия произошла в Ханкайском районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье иностранный рабочий упал со строительных лесов и скончался. Краевая прокуратура организовала проверку.

По информации пресс-службы ведомства, произошло все в Ханкайском районе в селе Камень-Рыболов. На улице Калинина юноша 23-х лет вместе с другими рабочими возводил многоквартирные дома, но по неизвестной причине сорвался со строительных лесов. Падение оказалось смертельным.

Прокуратура Ханкайского района взяла ситуацию под свой контроль. Ведомство организовало проверку, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, а после оценят исполнение требований законов при выполнении работ.

Напомним, что в Приморье мастер добычи судна «Рифер» предстанет перед судом. Мужчина и два матроса «охотились» на водные биологические ресурсы в акватории Охотского моря. Обвиняемый оставил своих подопечных без присмотра, из-за чего один из них погиб, получив травмы от оторванного канифас-блока.

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