Главврачи районной и городской больницы возвращались с учебы в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сразу три ЧП омрачили полет по маршруту Москва-Владивосток 19 декабря. Трем людям на борту стало плохо, у мужчины случился обморок, а женщина испытала сильнейшие паническую атаку. Резко поднялось давление и у бортпроводника, к счастью, тем же рейсом летели медики-герои, сообщили в пресс-службе Минздрава Приморья.

Речь идет о двух главных врачах Лесозаводской горбольницы и Пограничной центральной районной больницы Дмитрий Лепилин и Наталья Анпиологова, во Владивосток они возвращались с учебы в Москве. Первая экстренная ситуация случилась сразу после набора высоты – плохо стало юноше, в итоге он упал в обморок. Врачи измерили давление – 90/40, в анамнезе хронических заболеваний не было, алкоголь не употреблял, перед полетом перекусил. В итоге специалисты смогли нормализовать давление, спустя полчаса парень чувствовал себя нормально. Весь остальной полет жалоб больше не поступало.

Однако через полтора часа после инцидента бортпроводники резко бросились к женщине – ее «сковала» сильнейшая паническая атака, начался тремор, нехватка воздуха. Тонометр показал 160/110. Как позже выяснилось, пассажирка, несмотря на тяжелую операцию, решилась на полет прямо в день выписки – а рейс еще и с пересадками. Более того, как выяснилось, еще одно заболевание в анамнезе «пациентки» могло серьезно ухудшить ее состояние женщины.

Паника была настолько сильной, что пострадавшая женщина отказывалась принимать любые препараты, однако врачам удалось ее убедить. Через полтора часа ей удалось заснуть, дальнейший полет прошел без эксцессов.

Потом стало плохо одному из бортпроводников – резко поднялось давление 160/100, врачи также оказали первую помощь, и через 30 минут показатели стабилизировались. Медиков-героев поблагодарили пассажиры и экипаж.

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