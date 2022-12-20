Семьи из Владивостока получили почетную награду «Семейная доблесть»

Вот так выглядит почетный знак «Семейная доблесть». Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во Владивостоке прошла ежегодная церемония вручения наград «Семейная доблесть». В этом году знак за достойное воспитание своих детей и развитие края получили 20 семей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Награда «Семейная доблесть» появилась в Приморском крае для популяризации семейных ценностей. Ее могут получить только те пары, которые прошли многолетний путь благодаря любви, заботе и уважении друг к другу. В администрации уверены, что они подают пример в укреплении института семьи.

– Награду могут получить семьи, прожившие в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет. Подать ходатайство необходимо в Думу муниципального образования в течение года после наступления юбилейной даты. Далее происходит отбор. Награждают семьи, достойно воспитавшие детей и внесшие вклад в развитие муниципалитета или края, – добавили в краевом департаменте госслужбы и кадров.

И вот, 20 семей из Владивостока собрались на церемонии, чтобы получить свои награды. Их вручал глава города Константин Шестаков и председатель комитета по социальной политике Думы Людмила Таран.

Супруги также поделились секретами хорошей и любящей семьи. Например, Николай и Наталья Буценко прошли долгий путь. Сошлись они еще в студенческие годы, а теперь уже нянчат внуков. Их секрет – быть верным своему выбору, ведь только на уважении и верности можно построить брак.

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