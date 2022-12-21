Снег накроет большую часть Приморья 21 декабря

Дорожные службы готовы к непогоде. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В среду, 21 декабря, на погоду в Приморье повлияет циклон. Ожидается небольшой, умеренный снег, к вечеру на юго-западе осадки усилятся, в некоторых районах начнет бушевать метель. В северной половине края из-за гребня антициклона осадки не предвидятся. Ветер умеренный, местами до сильного, юго-восточных направлений. Столбики термометров покажут от -1°C до -15°C.

Во Владивостоке облачно. Снег в приморской столице ожидается с середины дня, вечером он усилится. Ветер умеренный юго-восточный. На вторую половину дня синоптики спрогнозировали гололедные явления и метель. Температура воздуха опустится до -1…-3°C. Дорожные службы уже готовятся устранять последствия непогоды.

В Уссурийске облачно, во второй половине дня ожидаются небольшие, а вечером умеренные осадки. Ветер южный, порывы слабые до умеренных, на дорогах гололедица и снежный накат. В городе похолодает до -5…-7°C.

В Находке облачно, во второй половине дня пройдет небольшой снег, вечером – умеренный, ожидаются метель и гололедица на дорогах. Ветер северо-восточный умеренный, днем до сильного. Столбики термометров достигнут 0…-2°C.

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