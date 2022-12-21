Во Владивостоке перенесли на новое место автобусную остановку «Первая Речка»

Метка на карте обозначает новое место остановки «Первая Речка». Скриншот: 2ГИС

Остановку общественного транспорта «Первая Речка» по направлению в центральную часть Владивостока переместили на новое место. Как рассказали в мэрии, теперь сесть на автобус можно на 30 метров ниже кольца, которое находится на пересечении Океанского проспекта и проспекта Острякова.

Павильон «Первая Речка» появился на этом участке в середине октября. Ранее рабочие соорудили подпорную стену под постройку. Сама конструкция расположилась слишком близко к проезжей части, в связи с чем местные жители не уверены, что место подобрано правильно. В пресс-службе мэрии сообщили, что остановка спроектирована с соблюдением норм.

Хотя объект официально ввели в эксплуатацию, дорожная разметка возле павильона не нанесена, знаки все же там установили. Утром, 21 декабря, общественный транспорт продолжал останавливаться на прежнем месте, при этом в администрации уведомили, что перевозчики были проинформированы об изменениях. К слову, нарушают и автомобилисты, не перестали парковаться на месте новой остановки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.