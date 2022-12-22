В непогоду десятки домов во Владивостоке лишились тепла и горячей воды

Авария оставила без воды и тепла жилы дома в районе Енисейской, Кирова и Русской. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Вечером 21 декабря, в приморской столице произошел порыв теплосети на Русской. Из-за этого десятки домов остались без горячей воды и отопления. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе мэрии, устранять аварию поехала бригада МУПВ ВПЭС. Десять человек с помощью четырех единиц техники вскрыли грунт, чтобы откачать воду и заменить поврежденный участок трубопровода.

По словам начальника управления по вопросам ТЭК администрации Владивостока Сергея Ткачева, из-за порыва теплосети без отопления и горячей воды осталась часть жителей на Второй Речке, то есть около 40 домов в районе Енисейской, Кирова и Русской.

Как рассказали в пресс-службе ВПЭС, порыв устранили 22 декабря почти в 5 часов утра, подачу воды и отопления восстановили в 8 утра. В ведомстве также добавили, что теплотрасса на Русской изношена на 90%, она не ремонтировалась более 50 лет с момента строительства.

Теплотрасса на Русской изношена на 90%. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

– Идет передача данной теплосети от администрации города на обслуживание МУПВ ВПЭС с выделением средств на капитальный ремонт. Только за этот год бригады ВПЭС, в рамках аварийного обслуживания, устранили три порыва на разных участках данной сети.

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