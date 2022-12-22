Это манекен? Обездвиженное тело напугало приморских школьников в Находке

Следственный комитет проводит проверку. Фото: принтскрин видео.

Настоящий триллер развернулся в одном из городов в Приморье. Школьники нашли в заброшенном здании тело мужчины. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали пользователи социальных сетей. Известно, что все произошло в Находке в здании на Пограничной. Школьники прогуливались возле заброшенного помещения, увидели возле стены мужчину в черной одежде и решили подойти к нему, параллельно снимая все на камеру.

Судя по разговорам ребят, они приняли бездвижного незнакомца за манекен: один из школьников слишком близко подошел к мужчине, но через несколько секунд убежал, поняв, что перед ним настоящий человек.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» обратилась в Следственный комитет за подробностями. Как рассказала старший помощник главы СУ СК РФ по Приморью Аврора Римская, в среду, 21 декабря, специалисты выезжали на место, ведомство проводит проверку по факту смерти, остальные подробности уточняются.

Как стало известно «Комсомолке», погибший мужчина 1980 года рождения.

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