Жителей и гостей Владивостока приглашают сразиться в поэтическом батле

Да будет поэзия! Фото: пресс-служба Музея-заповедника истории Дальнего Востока

Времена дуэлей давно остались позади. К чему пушки, когда все можно решить словами? А что, если устроить настоящий поэтический батл? Легко! Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева объявляет прием заявок на конкурс «Свобода строф. Серебряный век».

В этом творческом конкурсе смогут принять участие жители и гости приморской столицы старше 18 лет. Желающим проявить себя в стихотворном творчестве необходимо до 6 января (включительно) прислать видеовизитку с рассказом о себе и прочтением стихотворения одного из авторов, относящихся к эпохе Серебряного века.

Отбор участников пройдет с 7 по 10 января. Лишь восьмерка лучших из лучших сойдется в поэтической дуэли 28 января. Организаторы отмечают, что финалистам организуют репетиции и тренинги по ораторскому искусству.

Начальник экскурсионно-образовательного отдела музея Артем Чубун рассказал, что очный этап обещает стать настоящим музыкально-поэтическим шоу. Все подробности о том, как подать заявку для участия, можно узнать на сайте музея.

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