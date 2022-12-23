Ночью в одном из сел Приморья сгорел единственный фельдшерско-акушерский пункт

Кадры пожара. Фото: принтскрин видео, dpskontrol_125rus

В Приморье третий день бушует снегопад, пришедший в край 21 декабря. В одну из ночей непрекращающихся осадков в Шкотовском районе сгорел фельдшерско-акушерский пункт. Пожар в единственном медучреждении в селе Мысовое уничтожил здание. Подробности привели в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сообщение поступило 22 декабря в 21:55. Когда пожарные прибыли, из окон одного из помещений валил дым, ФАП уже был поврежден на 10 квадратных метров площади. Каркас модульного здания уцелел, а персонала внутри не было. Даже предварительные причины пожара пока не установлены. Тем не менее сейчас необходимо оперативно найти новое помещение для оказания медпомощи.

Как уточнили в краевом минздраве, пока что жителей будут принимать в селе Подъяпольское. Транспорт организуют власти муниципалитета.

Напомним, ранее именно в Шкотовском районе разгуливал тигр – хищник опасен для собак, на людей не нападает. Полосатому снегопад не мешает, его почти неделю ищут специалисты Госохотнадзора.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря на Приморье обрушился снегопад – «КП» собирает актуальную информацию об обстановке в крае.

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