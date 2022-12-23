В Приморье машина снесла ворота автомойки и едва не сбила сотрудницу

Все произошло в поселке Барабаш. Фото: принтскрин видео.

В Приморье в поселке Барабаш машина протаранила автомойку. Все это сняли камеры видеонаблюдения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Информация о произошедшем появилась в социальных сетях. Как рассказали приморцы, автомобиль Toyota Wish выехал из мойки на улицу. Казалось бы, он должен был отправиться дальше по своим делам, но вместо этого дал по газам и врезался в уже почти закрытые ворота, а после протаранил противоположную стену и остановился у реки.

Настоящее чудо, что машина не задавила сотрудницу автомойки, ее задело воротами.

Приморцы гадают, из-за чего произошла такая ситуация. По словам некоторых, за рулем автомобиля была женщина, она перепутала педали газа и тормоза. Также пишут, что сотрудница мойки получила травмы, кроме нее пострадавших нет.

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