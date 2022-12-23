В Приморье прошло заседание оперативного штаба по работе в условиях ЧС

МВД проконтролирует ситуацию с охраной общественного порядка и обеспечением безопасности дорожного движения. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В Приморье не стихает снегопад. В связи этим начальник МВД Приморского края Александр Табакаев провел заседание оперативного штаба. Там обсудили план действий при возникновении ЧС.

МВД проконтролирует ситуацию с охраной общественного порядка и обеспечением безопасности дорожного движения в муниципалитетах, которые сильнее всего пострадали от осадков. Например, ограничено движение для всех видов транспорта в Дальнегорском, Лазовском, Ольгинском и Чугуевском муниципальных образованиях. На закрытых участках дорог дежурят 227 сотрудников Госавтоинспекции.

Перекрыто движение для большегрузного транспорта на трассе Уссурийск–Владивосток. Объездная трасса Седанка–Патрокл также оказалась закрыта для движения большегрузов

Глава МВД Приморья указал отправить машины повышенной проходимости для разведки перевалов и помощи водителям, попавшим в снежный плен.

А в поселках Ольга и Кавалерово развернуто два пункта приема и временного размещения населения. Их безопасность гарантируют дежурящие там сотрудники полиции.

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