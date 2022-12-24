Число заболевших ОРВИ в Приморье за неделю выросло на треть

При плохом самочувствии врачи рекомендуют обратиться в поликлинику. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Приморье продолжает увеличиваться число заразившихся ОРВИ, коронавирусом и гриппом. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями вырос на 31,2% по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что с начала эпидемического сезона в этом году в 38,1% из всех проб обнаружены вирусы гриппа. Растет и число заболевших COVID-19: по сравнению с предыдущей неделей показатели увеличились на 14,5%.

– В структуре заболевших дети до 17 лет составляют 8,7 %. В сравнении с прошлой неделей отмечается рост показателя заболеваемости детей на 19,2 %, среди взрослых – на 14,06 %, – прокомментировали в ведомстве.

Врачи напоминают о мерах профилактики: медицинских масках и ревакцинации от коронавируса. При плохом самочувствии стоит обратиться в инфекционные кабинеты поликлиник: в рабочие дни с 8:00 до 20:00, по субботам с 9:00 до 15:00.

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