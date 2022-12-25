Прокуратура проверит пожар в ночном клубе на Светланской во Владивостоке

На открытый огонь смотрели полсотни человек. Фото: принтскрин видео, соцсети

Прокуратура Владивостока поставила на контроль установление обстоятельств публикации в средствах массовой информации о возгорании в одном из ночных заведений краевой столицы. Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Владивосток», минувшей ночью на 25 декабря что-то загорелось в ночном клубе «Юник» на Светланской.

Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, силы МЧС для ликвидации пожара не привлекались. Вероятно, что никто из присутствующих не сообщил в уполномоченные органы. Судя по видеокадрам и рассказам очевидцев, был организован лишь один выход в чрезвычайной ситуации, что создало очереди. Посетителей эвакуировали долго, а помещение охватил дым. На соседние здания (напомним, по этому адресу много заведений) огонь не распространился.

Напомним, в декабре 2022 года трагический пожар уничтожил здание популярного во всей России ресторана Zuma. «Комсомольская правда – Владивосток» следила за ЧП и его последствиями.

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