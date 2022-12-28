В четырех муниципалитетах Приморья временно запретили охоту на диких животных

Постановление об этом губернатор края подписал 28 декабря. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В среду, 28 декабря, в Приморье временно запретили все виды спортивной и любительской охоты. Согласно постановлению губернатора края Олега Кожемяко, ограничения ввели в четырех муниципалитетах, которые больше всего пострадали от удара стихии.

Это подтвердил первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексей Суровый в прямом эфире программы «В центре внимания» телеканала «ОТВ-Прим». Запрет будет действовать до 28 февраля 2023 года в Кавалеровском, Чугуевском, Ольгинском муниципальных округах, а также в Дальнегорском городском округе.

По мнению генерального директора Центра «Амурский Тигр» Сергея Арамилева, временное закрытие охоты в крае поможет сохранить и увеличить численность диких животных.

– Добычу животных, находящихся в беспомощном положении, нельзя назвать охотой – это уголовное преступление, за которое виновным придется нести ответственность по закону. Прошу граждан отнестись с пониманием к закрытию охоты. Это вынужденная мера, направленная на сохранение объектов животного мира в условиях чрезвычайной ситуации, – отметил Алексей Суровый.

Первый замминистра лесного и охотничьего хозяйства также напомнил об ответственности за незаконную охоту, в том числе и уголовную.

Специалисты добавили, что людям не стоит помогать копытным животным, которые попали в снежный плен, ведь для них любой контакт с человеком может стать причиной стресса.

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