Какие единые выплаты на детей смогут получить приморцы в 2023 году?

Нуждающиеся приморцы смогут получить пособие на детей до 17 лет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Нуждающиеся приморцы смогут получить пособие на детей до 17 лет. Его также предоставят беременным женщинам. О том, какие выплаты существуют и как их получить рассказала министр труда и соцполитики края Светлана Красицкая.

Итак, есть несколько выплат: выплаты на первого ребенка до 3 лет, на третьего и последующего ребенка до 3 лет, на ребенка от 3 до 7 лет, на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие.

– Если старые выплаты окажутся более выгодными для семьи, их никто не отменит. Если получение единого пособия будет одобрено, то семья начнет получать его с 2023 года, а прежняя выплата прекратится, – объяснила Светлана Красицкая.

Условия ежемесячных выплат на первого, третьего и последующего ребенка не изменились для тех, чьи дети родились до 31 декабря 2022 года включительно. Но это в том случае, если семья не обращалась за пособием или ранее получила отказ.

А где оформлять новую меру соцподдержки? Это можно будет сделать на Госуслугах уже с 28 декабря. Это значит, что нуждающиеся получат выплаты уже в январе. Перед этим специалисты проверят доходы и имущество всех членов семьи.

– В оценке доходов не учитываются средства регионального маткапитала, а в составе семьи не учитываются лица в розыске. Уважительная причина отсутствия дохода – непрерывное лечение более 3 месяцев заявителя или члена его семьи, в том числе в случае лечения ребенка. Также не учитывается имущество под арестом и в розыске, а также находящееся в собственности у детей под опекой, – отметила министр.

Максимальный размер выплаты для жителей Приморья составит 18 210 рублей.

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