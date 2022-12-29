Забирают алименты, устраивают «Санта-Барбару»: Прокуратура Приморья устроила облаву на приставов

Не все работники УФССП честно исполняли обязанности. Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуроры Приморского края доложили о нескольких обвинительных заключениях в отношении судебных приставов (в основном, исполнителей) по результат проверок. Заведено не менее четырех уголовных дел по разным статьям УК, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, обвинительные заключения уже утверждены в отношении двух человек, еще два производства под контролем надзорного ведомства. Во Владивостоке пристав-исполнитель стал фигурантом дела из-за алиментов: сотрудница регионального УФСС, получив больше 80 тысяч рублей от нерадивого родителя... Просто забрала их себе, минуя кассу для зачисления на депозитный счет. Чтобы скрыть следы, пристав вынесла постановление об обращении взыскания. Якобы должнику удержали еще 50 тысяч рублей за полгода, пока подлог не вскрылся. 65 тысяч женщина вернула сама, еще 15 арестовали коллеги.

В Артеме произошел случай еще интереснее. Замначальника отдела УФССП не оценила имущество должности. Накопленное было продано за 5,3 миллиона рублей, хотя сумма взыскания составляла немногим более 200 тысяч рублей. Женщина потеряла офис, в котором вела предпринимательскую деятельность из-за халатности сотрудницы (по этой статье и завели дело).

Региональный ведущий судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП «забыл» арестовать имущества по сумме взыскания 19,5 миллиона рублей. Пока взыскатель ждал возвращения своих средств, он лишился еще двух миллионов. Действия квалифицировали по части 1 статьи 293 УК РФ (Халатность).

Последний случай достоин экранизации. С июня 2020 года по октябрь 2021 года начальник отделения – старший судебный пристав ОСП по Ольгинскому району УФССП России по Приморскому краю намеренно не принимала мер к исполнению решения суда о взыскании с юридического лица более 48 миллиона рублей. Мотивом оказались близкие отношения с одним из учредителей организации. Поступок приравняли к превышению полномочий.

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