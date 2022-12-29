Уже в январе во Владивостоке начнут ремонт аварийного моста на Волжской

Работы начнутся с реконструкции мостового перехода. Фото: Администрация Владивостока

Мост на улице Волжской в приморской столице уже несколько лет находится в аварийном состоянии. Сооружение еще с прошлого года планируют отремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». И теперь время пришло. Дорожники внесли объект в перечень ремонта, в январе начнутся работы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

– Помимо капремонта мостового сооружения было принято провести комплексный ремонт сразу двух улиц, проходящих на данном участке – Волжской и Шуйской. Компания-подрядчик разработала проект реконструкции, который уже получил положительное заключение госэкспертизы, – отметил заместитель начальника управления дорог городской администрации Александр Поздняков.

Работы начнутся с реконструкции мостового перехода. Демонтируют старый мост, а затем смонтируют опоры. Всего проведут капремонт 24-метрового моста, восстановят километр дороги, сделают тротуары и освещение. Планируется закончить все до конца августа 2023.

На период работ движение на улице Волжской ограничат до 30 апреля. Это исключит сквозной проезд. Для тех, кому надо будет добраться до предприятий на Волжской и Шуйской, организуют альтернативный маршрут через проспект 100-летия Владивостока или улицу Русскую.

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