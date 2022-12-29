Это должна знать ваша бабушка: как не стать жертвой мошенников

За 11 месяцев 2022 года мошенники украли у жителей Приморского края более миллиарда рублей. Фото: принтскрин видео.

За 11 месяцев 2022 года мошенники украли у жителей Приморского края более миллиарда рублей. Самыми уязвимыми жертвами являются наши бабушки и дедушки. О том, как предостеречь их от обмана, рассказал Эдуард Хавабу, первый замначальника краевого УМВД.

Что делать, если с вашей банковской картой произошла сомнительная ситуация? Стоит обратиться в банк: сотрудники разберутся с произошедшим и обязательно вернуть деньги, если операцию совершили не вы по чьей-то просьбе или команде.

Также Эдуард Хавабу рекомендует не отвечать на незнакомые номера. Если же вы уже подняли трубку, и человек на другом конце представился сотрудником банка, то верить ему не стоит. Прекратите разговор

В случае, если позвонили с новостью, что ваш родственник в беде и срочно нужны деньги, чтобы «замять» произошедшее, следует помнить о том, что дача взятки – преступление. И настоящий сотрудник правоохранительных органов предлагать такое не будет.

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