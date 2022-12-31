Набережная Спортивной гавани во Владивостоке открылась 31 декабря после долгого ремонта

Набережная обновилась к новому году. Фото: Telegram-канал Город В

Обновленная набережная Спортивной гавани во Владивостоке вновь открыта для посещения. Ремонтные работы успели закончить перед концом уходящего года, 31 декабря, информацию подтвердили в пресс-службе мэрии.

Как стало известно редакции, в местных социальных сетях появились фотографии отремонтированного общественного пространства, в частности, кадры опубликовали в Telegram-канал «Город В». За год на работы было потрачено минимум 150 миллионов рублей, а в процессе пришлось даже менять подрядчика. Первый этап закончили еще летом 2022 года, и часть общественного пространства ближе к мысу Бурный была открыта в течение половины года. Небольшой пласт оставшейся работы завершат в 2023 году.

Фото: Telegram-канал Город В

За это время удалось провести скрытую систему ливневой канализации, сделать прогулочную зону более аккуратной и расширить ее, а также восстановить после повреждений «Тигриную тропу».

Напомним, во Владивостоке прорабатывают проекты сразу двух новых набережных. Одна может появиться по инициативе миллиардера Дмитрия Алексеева в районе Патрокла, другая – станет частью города-спутника Владивостока.

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