Многим семьям положены льготы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января по всей России меняется размер платы за детские сады. Право установить максимум остается за муниципалитетом, это значит, что стоимость услуг бюджетных учреждений будет разной в зависимости от района. Во Владивостоке повышение составит 136 рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Постановление, подписанное главой города Константином Шестаковым, опубликовано на сайте администрации. Стоимость родительской платы в конечном итоге составит 2616 рублей, изменения вступили в силу 1 января. Про льготы в тексте документа ничего не сказано: вероятно, изменений в этом плане не будет. Напомним, некоторым родителям в Приморье, например, многодетным, инвалидам или призывникам, положены компенсации за оплату детского сада из краевого бюджета в размере 50%. Семьи мобилизованных во Владивостоке освобождены от расходов на детский сад с сентября 2022 года.

Подробнее о том, на какую материальную помощь могут рассчитывать семьи с детьми – в отдельном материале «Путеводителя КП».

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