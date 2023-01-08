Небольшой снег накроет Приморье вечером 8 января

Во Владивостоке переменная облачность. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 8 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. По данным «Примгидромета», сегодня в крае без существенных осадков. Местами на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем -14…-1°C, ночью была от -12 до -36°C,

Во Владивостоке переменная облачность, ночью без осадков, вечером возможен слабый снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -13…-15°C, днем -5…-7°C.

В Уссурийске переменная облачность, ночью без осадков, вечером также небольшой снег. Местами на дорогах гололедица. Ветер слабый. Температура воздуха ночью -27…-29°C, днем -9…-11°C.

В Находке переменная облачность, ночью без осадков. Здесь вечером тоже пройдет небольшой снег. Местами на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -11…-13°C, днем -2…-4°C.

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